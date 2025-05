Lurdes recorda nascimento dos gémeos prematuros: «Foram momentos difíceis»

No Goucha, conversamos com Lurdes Gameiro, uma mulher que acredita que a fé a salvou de um acidente muito grave. Mais tarde, viveu outro momento marcante com o nascimento dos filhos gémeos. “Há 25 anos, fui agradecer a salvação dos meus filhos a Fátima”, conta. Desde então, renova todos os anos a sua devoção.