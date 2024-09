Mafalda Diamond só aceitou entrar no Dilema para concretizar o sonho do pai. Goucha recorda: «Eu assisti a isso»

No «Goucha», recebemos Mafalda Diamond, finalista do «Dilema». A nossa convidada fala-nos do porquê de ter aceite o convite para entrar no reality show e revela que só o fez por causa do pai. Caso contrário, talvez não tivesse ido. Segundo a finalista, esta deixou um trabalho que iria começar no verão para entrar no Dilema.