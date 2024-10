Manuel Luís Goucha anuncia a próxima convidada do programa

Joana Gonçalves é uma jovem portuguesa que tem vindo a ganhar destaque nas redes sociais e na imprensa por causa da sua corajosa luta contra o cancro. O seu caso tornou-se conhecido não só pela gravidade da doença, mas também pela sua resiliência e pela forma como tem partilhado a sua história, inspirando milhares de pessoas com a sua coragem e otimismo. No próximo programa, vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha