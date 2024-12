Manuel Luís Goucha comenta Secret Story: «As vítimas chegam longe»

Rita, ex-concorrente do «Secret Story» marcou a casa antes de ser expulsa, conversa com Manuel Luís Goucha sobre o percurso e vida longe das câmaras. A entrevista traz uma perspetiva mais pessoal sobre a sua experiência no reality show, onde se destacou pelo romance com Marcelo e pela dinâmica peculiar com o ex-namorado, Ruben. A propósito disso, Rita responde ao ex-namorado, que teve uma atitude polémica na última gala.

Além do jogo, Rita aborda a sua história de vida, marcada pela relação distante do pai e pela ligação incondicional às irmãs, especialmente à irmã gémea.

No final da conversa, comentam o jogo dentro do reality show.