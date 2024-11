Manuel Luís Goucha confronta Ruben: «Fez um jogo dúbio com a Nufla»

No «Goucha», recebemos Ruben Silvestre, o último concorrente expulso do «Secret Story». Ruben nasceu em Marvila, mas tinha cinco anos quando a família se mudou para Tondela. Cresceu em liberdade e diz que foi um adolescente muito rebelde.

Os pais divorciaram-se quando Ruben tinha 14 anos, mas lidou bem com a situação. A mãe emigrou para a Suíça há 15 anos e Ruben começou a viver sozinho. Aos 18 anos assinou profissionalmente com o Tondela e chegou a emigrar para Andorra e Roménia para ir atrás do sonho de ser jogador futebol.

Em 2021, começou a namorar com Ana Soares, uma relação que tem sido bastante falada fora do «Secret Story» mas, 4 meses antes de entrar na casa colocaram um ponto final na relação. Há a referir que o casal passou por 3 perdas gestacionais. Ruben entrou na “Casa dos Segredos” com o segredo “envolvi-me com um concorrente da casa”

Em estúdio, o ex-concorrente fala-nos da sua relação com Ana, que terminou antes deste entrar na casa, após estarem noivos, e diz-nos qual é o estado atual da mesma. Sobre Nufla, Ruben explica que sempre tentou colocar os «pontos nos i's».

