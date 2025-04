Em conversa com Ana Neto, ex-concorrente do "Big Brother", Manuel Luís Goucha quis saber se a jovem sempre foi rebelde ou se teve uma fase mais certinha. Com um sorriso, Ana confessou: "Sempre fui muito certinha… mas claramente já apanhei uma bebedeira"

A jovem contou ainda que os pais estavam a par desses episódios — algo que divertiu o apresentador, que, confidenciou:

"Nunca apanhei uma bebedeira, nem a Cristina Ferreira. Está prometido para a Cristina Ferreira, os dois juntos"