Manuel Luís Goucha: «Isto é tudo muito confuso... eu já me baralhei com esta história»

Com apenas 31 anos, Andreia Gonçalves viveu uma vida cheia de desafios. Abandonada pela mãe em tenra idade, a jovem teve de lidar com as dificuldades de crescer numa família disfuncional e, mais tarde, tornar-se vítima de violência doméstica. A sua trajetória é um retrato de força e resiliência perante o sofrimento.