Manuel Luís Goucha paga estudos a jovem de 12 anos: «Quando cheguei a casa desatei a chorar»

No Goucha, conversamos com Ruan Monteiro, o jovem de 12 anos que toca piano nas ruas e foi ajudado por Manuel Luís Goucha no Funtástico, com a oferta do curso no conservatório. Apesar dos esforços, os pais não conseguiram inscrevê-lo no conservatório, devido aos custos. A mãe decidiu então levá-lo ao programa "Funtástico", onde Ruan emocionou os jurados e o público.