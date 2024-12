Manuel Luís Goucha para Maria Luís Gameiro: «Não ter filhos foi opção sua?»

Maria Luís Gameiro é a prova viva de que determinação e polivalência podem coexistir. Administradora e diretora de oito empresas, atua em áreas tão diversas como a construção civil, o trabalho agrícola e as máquinas para obras públicas. Em paralelo, Maria dedica-se ao automobilismo, destacando-se como piloto de todo-o-terreno. "A maioria dos pilotos são homens e têm mais experiência que eu, mas isso nunca me intimidou", afirma a piloto que vai participar no próximo Rali Dakar.