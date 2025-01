Manuel Luís Goucha para Renata: «Você fez muito, não quer dizer que eu concorde com tudo o que fez»

Renata Reis, de 24 anos, natural da Maia, conquistou o terceiro lugar na oitava edição do reality show "Casa dos Segredos", com 27% dos votos. A jovem, que divide o seu tempo entre os estudos em Direito e o trabalho como gestora, tornou-se uma das figuras centrais desta edição do programa, tanto pela sua personalidade marcante como pelos desafios que enfrentou.