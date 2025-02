Manuel Luís Goucha para Sara Prata: «Já te disse que gosto muito de ti?»

Sara Prata é um dos rostos mais acarinhados da ficção portuguesa. Atriz de teatro, televisão e cinema, a sua carreira tem sido pautada por versatilidade e dedicação. Atualmente, abraça um novo desafio no programa Funtástico, mas mantém o foco naquilo que mais ama: representar.



O apresentador Manuel Luís Goucha não esconde o entusiasmo da conversa e de como gosta da atriz, com quem trabalha todos os domingos no programa de domingo.

A Vida Pessoal: Amor, Maternidade e Novos Sonhos

Sara vive uma relação feliz ao lado de João, com quem partilha o amor por viajar. A atriz recordou como conheceu o companheiro, de uma forma nada esperada. Admite que tinha saído de uma relação há algum tempo e que estava a resolver questões internas quando num desabafo com o professor de inglês teve um date arranjado. Admite que foi «obrigada» a ir contra a sua vontade, mas foi a melhor decisão: "A verdade é que quando cruzo a estrada e chego à porta do restaurante e estava lá o João senti "cheguei a casa""

Foi durante uma dessas viagens, nos Estados Unidos, que descobriu que estava grávida da pequena Amélia, um momento que mudou a sua vida.

As Origens e a carreira: Do Sucesso nos 'Morangos com Açúcar' à Consagração na Televisão

O desejo de ser atriz surgiu ainda na adolescência e levou-a a tomar uma decisão ousada: estudar na Escola Profissional de Teatro de Cascais. “Foi um grande desafio viver sozinha, longe da família, mas os meus pais sempre apoiaram as minhas decisões”, partilha.

A estreia televisiva deu-se na icónica série Morangos com Açúcar, trampolim para muitos talentos nacionais. A partir daí, integrou o elenco de várias novelas da TVI, consolidando a sua posição como uma das atrizes mais queridas do público português.

Para além da televisão, Sara também brilhou no teatro e no cinema. Em 2014, aceitou outro desafio ao participar no programa Dança com as Estrelas, onde demonstrou a sua versatilidade e determinação.

Um Novo Desafio no 'Funtástico'

Atualmente, Sara integra o painel de jurados do programa Funtástico, uma experiência que descreve como enriquecedora. Sobre os talentos que têm passado pelo programa, mostra-se entusiasmada e foi surpreendida com mensagens dos colegas jurados.

Os Sonhos por Realizar

Apesar do sucesso na representação, Sara ambiciona novos desafios. Um dos seus grandes sonhos é ter um projeto ligado ao turismo, desejo que já começou a concretizar com a sua casa ecológica no Alentejo.