Manuel Luís Goucha sobre separação dos pais: «Foi uma guerra de anos»

Manuel Luís Goucha marcou presença no programa «Bom Dia Alegria», transmitido no canal V+, apresentado por Merche Romero e Zé Lopes. A entrevista decorreu no âmbito da promoção do seu novo programa, «Funtástico», que vai estrear no próximo domingo, dia 17 de novembro. Durante a conversa, o conhecido apresentador partilhou não só detalhes sobre a nova produção, mas também recordações marcantes do seu percurso pessoal e profissional.