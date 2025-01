Margarida Carvalheiro em lágrimas com a surpresa de uma pessoa especial no seu aniversário: «Tenho todo o gosto em estar presente»

Margarida Carvalheiro, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8, celebrou 22 anos de vida no passado dia 11 de janeiro com uma festa de arromba! Gonçalo Coelho, o namorado, planeou tudo ao pormenor, para que o dia fosse memorável.

No meio de tantos convidados, diversão e presentes, houve uma surpresa que chamou a atenção de todos: Algumas caras bem conhecidas da TVI participaram uma surpresa para Margarida, deixando-lhe mensagens de carinho.

A primeira, logo para deixar a ex-concorrente emocionada, foi nada mais nada menos que a Voz! «Tenho todo o gosto em estar presente», disse o anfitrião da casa mais vigiada do país, depois de partilhar os seus votos de feliz aniversário.