Marie reage à participação no «Dilema» e deixa críticas aos comentadores - Veja a conversa completa

Marie foi expulsa do Dilema na semifinal do programa. Hoje foi nossa convidada para fazer o balanço do jogo e contar-nos como está a sua vida atualmente. Depois de ter vivido o pós Big Brother Famosos de forma negativa, Marie saiu do Dilema de forma alegre, sem ligar aos comentários negativos, nomeadamente dos comentadores, a quem deixou críticas: «São muito medíocres».