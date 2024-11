Mariza acredita que Nossa Senhora a ajudou no período mais difícil da sua vida

Com 5 anos de idade, Mariza recebeu o primeiro xaile e começou a moldar a voz que a tornou tao famosa. Mulher de fé, a fadista acredita que Nossa Senhora de Fátima a ajudou no período mais difícil da sua vida, quando o filho nasceu prematuro com 800 gramas.

Nessa altura, prometeu que se o bebé morresse, nunca mais cantaria. 13 anos depois, Martim é um jovem forte e saudável.

Mariza encanta portugueses e estrangeiros por esse mundo fora. Trabalho que equilibra com o seu melhor papel: o da maternidade.

A cantora vai estar no «Goucha» para uma conversa imperdível.