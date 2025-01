Mestre Espiritual diz não acreditar em 'previsões do futuro': «Não faz sentido»

No «Goucha», recebemos Teresa Stichaner. Teresa tem 53 anos e, desde criança, sente e vê coisas antes delas acontecerem. Hoje, é Mestre Espiritual, faz limpezas energéticas e vê as vidas passadas das pessoas. A nossa convidada diz-nos o que significa ser Mestre Espiritual, e explica o porquê de não acreditar nas 'previsões do futuro'.