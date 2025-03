No Goucha, conversamos com Miguel Moura, o jovem cantor que foi pai pela primeira vez recentemente aos 24 anos. O cantor deu-se a conhecer no programa All Together Now, apresentado por Cristina Ferreira, e tornou-se numa figura querida do público.

O jovem conta-nos como conheceu Margarida, a jovem que conquistou o seu coração.

Veja o momento no vídeo!