Mulher de Fábio Coentrão diz ter abdicado de sonhos: «Ele queria-me era em casa, a cuidar da casa e a fazer companhia»

No programa «Goucha», Fábio Coentrão abriu as portas da sua vida e da sua história. Desde a infância nas Caxinas até ao topo do futebol mundial, o ex-futebolista revelou os desafios e as memórias que moldaram a sua personalidade. Uma conversa intimista que mostra a nova vida do jogador que, depois de uma carreira de sucesso, regressou às origens. A mulher, Andreia, que o acompanha há 16 anos, também participou na entrevista, mostrando o lado mais pessoal do casal. “Sinto-me realizada e temos cada vez mais projetos novos,” partilhou, destacando a solidez do casamento e o entusiasmo pelos planos futuros.