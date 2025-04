Rosário Cordeiro foi mãe adolescente. Engravidou pela primeira vez aos 14 anos, mas o bebé morreu no parto. Voltou a ser mãe aos 16 e com 20 anos já tinha 3 filhos. Hoje, com 58 anos Rosário tem 6 filhos e 14 netos. Pelo meio do nascimento dos filhos, Rosário engravidou no momento em que o marido ia para a tropa e, por esse motivo, decidiu abortar. Foi no dia em que o fez que descobriu que ia ter trigémeos: «Foi muito difícil...custou-me muito»

Uma história que marcou em 2024.