Noéia Jerónimo apaixonou-se pelo filho do patrão: «O Zé tem mais 10 anos do que eu

No Goucha, conversamos com Noélia Jerónimo, uma das mais prestigiadas Chefs portuguesas. Ao lado do marido — que conheceu ainda nos tempos da pastelaria — criou, em 2007, o conceito “Noélia & Jerónimo”, e juntos mantêm um espaço onde a tradição e a inovação gastronómica convivem diariamente.