O dia em que Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira reuniram filha e pai, afastados há 20 anos

No programa «Dois às 10», foi recordada uma história de amor e dedicação entre uma filha e o pai. A 13 de setembro de 2011, Vanda foi convidada no «Você na TV!», apresentado por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, e procurava o pai que a tinha abandonado e que não via há mais de 20 anos. Nesse dia conseguimos juntar pai e filha e nunca mais se largaram, até ao dia em que o pai faleceu.