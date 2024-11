O novo e surpreendente projeto de Mariza

Mariza prepara-se para novos desafios. Com mais de 25 anos de carreira, vai celebrar este marco com concertos especiais, incluindo uma atuação a 22 de novembro no Altice Arena e, posteriormente, nos dias 13 e 14 de dezembro na Super Bock Arena. Além dos espetáculos, a fadista está a preparar um novo projeto: o lançamento do seu primeiro perfume, um passo inédito na sua carreira.