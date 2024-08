O sucesso de António Leal e Silva nas redes sociais: «A vulgaridade é uma coisa que me incomoda»

No «Goucha», recebemos António Leal e Silva, para uma conversa cheia de revelações. Consultor de moda, comentador e um sucesso nas redes sociais, António é um dos comentadores do programa V+ Fama. Em estúdio, o nosso convidado reage ao seu sucesso estrondoso nas redes sociais, onde este maioritariamente comenta looks de famosos, e explica-nos como é que tudo surgiu. O comentador revela que não estava à espera do sucesso que tem tido.