Oriana recorda: «Desde pequena que já sabia a minha sexualidade. Chorava quando me vestiam saias»

No «Goucha», conhecemos a história de Gisela e Oriana, que concretizaram o sonho da maternidade. Oriana fala-nos do facto de ter descoberto a sua sexualidade já muito cedo, a partir do 4º ano, e revela que chorava se a mãe lhe vestisse «saias e vestidos». Segundo Oriana, a sua sexualidade nunca foi um problema para a família.