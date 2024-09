Pai e sobrevivente do acidente que vitimou Angélico Vieira deixam Goucha emocionado - Veja a conversa completa

Armanda Leite sobreviveu ao acidente que vitimou Angélico Vieira há 13 anos. Armanda tinha apenas 17 anos e ficou com sequelas graves. 13 anos depois, continua numa cadeira de rodas e tem problemas na fala. José é o cuidador da filha, que continua dependente.

Nem Armanda nem o pai culpam Angélico pelo acidente e acreditam ter-se tratado de uma fala mecânica.

Armanda conheceu Angélico semanas antes do trágico acidente. Foi convidada a participar num videoclipe do cantor e vinham em viagem quando o pior aconteceu. Armanda perdeu a memória do dia do acidente e não se lembra dos outros passageiros que seguiam no carro, nem dos dias em que esteve internada.

Faz fisioterapia todos os dias e agarrou-se à fé na sua recuperação, agradecendo por todas as conquistas diárias.