«Pais do coração» de Bernardo falam da relação com mãe biológica do jovem: «Compreendeu que o filho está melhor connosco»

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Inês e José Luís, que são «pais do coração» de Bernardo. Ines e José já eram pais biológicos quando apadrinharam o jovem. O casal explica-nos no que consta esse processo de apadrinhamento civil e a diferença entre isso e a adoção. Os nossos convidados afirmam que Bernardo tem duas famílias. Inês fala da relação com os pais biológicos do jovem e recordam a primeira vez que este disse as palavras 'mãe' e 'pai'.