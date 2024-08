Participou num programa de talentos e isso «não lhe abriu portas»: «Foi por ser deficiente»

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Cristina Afonso, que cegou aos 20 anos após uma cirurgia às cataratas. Com 52 anos, a nossa convidada recorda quando participou no programa de talentos «The Voice Portugal», mas diz que isso não lhe abriu portas: «Acredito também que foi pelo facto de ser deficiente», afirma.