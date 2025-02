Paula, mãe de santo, recorda como descobriu o seu dom ao pressentir a morte do pai

No Goucha, conversamos com Paula Pontes, uma Mãe de Santo que outrora foi conhecida como Bruxa do Oeste. Desde os 4 anos, Paula começou a ter visões. Aos 8, percebeu que tudo o que previa acabava por acontecer. Foi então que começaram a chamá-la de "bruxa", e muitas pessoas evitavam a sua presença.