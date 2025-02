Paula procura as respostas para o facto de ter sobrevivido ao acidente que matou a família: «Se fiquei, levo curiosidade até ao fim»

No Goucha, conhecemos a história emocionante de Paula Beliz, que se viu sozinha no mundo depois de perder a mãe, o marido e os três filhos num acidente de viação. Ainda hoje, 26 anos depois, há momentos de grande dor. “O meu processo de luto não tem fim”, admite. No entanto, encontrou uma forma de manter viva a memória da sua família.