Perante convidada em lágrimas, Goucha reage: «Temos aqui uma mãe com sentimento de culpa?»

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Vânia Casanova e Ricardo Rodrigues. Filho do casal nasceu prematuro às 24 semanas de gestação com apenas 610 gramas. O bebé esteve internado 89 dias na neonatologia devido ao facto de ter nascido morto. A nossa convidada emociona-se com pergunta de Goucha e recorda um acidente em casa em que o filho se queimou.