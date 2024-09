«Por acaso, safei-me mesmo bem!»: Marie rebate comentários sobre esta «não ser ninguém na vida»

No «Goucha», Marie, que foi expulsa na gala do passado domingo do «Dilema», faz um balanço da sua participação no reality show. A ex-concorrente fala-nos de como está a relação com a mãe, que em tempos foi conturbada. Goucha recorda conversa do pai de Marie com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos que comoveu o país. A ex-concorrente diz que está «cheia de trabalho» e fala dos seus projetos: «Quero criar o meu mundo, mais do que viajar o mundo».