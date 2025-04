Por causa da TVI, Ana Sofia Martins encontrou o amor da sua vida: «Nunca ninguém me percebeu desta maneira»

«É tão bom ser amada, estas lágrimas são de alegria por ter encontrado alguém que me entende. Nunca ninguém me percebeu desta maneira» foi a reação de Ana Sofia Martins, em março de 2022 no «Goucha», que não conseguiu conter as lágrimas ao ser surpreendida com uma declaração de amor do seu marido, o músico David Fonseca, com quem casou em 2019.

Questionada por Manuel Luís Goucha sobre como conheceu o companheiro, a atriz foi rápida a responder: «A culpa é da TVI!», devido a um encontro organizado dos Blogues do Ano. Ana Sofia Martins recordou o momento que mudou o rumo da sua vida: «Eu não sei o que aconteceu naquele almoço, mas houve logo química». Desfazendo-se em elogios à sua cara metade, Ana Sofia descreve a dupla como «dois amigos que tiveram a sorte de se apaixonar» e garante: «Eu sinto amor nos olhos do David todos os dias. É a casa que eu não sabia que andava à procura e de repente encontrei e disse: "és tu!"».

A atriz e apresentadora falou ainda sobre o seu percurso de vida, desde a infância, o abandono da mãe, o apoio dos irmãos, a morte do pai e a sua carreia que soma sucessos e sucessos.