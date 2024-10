Prestes a ser pai, Miguel Vicente explica o nome dado ao filho

Aos 30 anos, Miguel Vicente vive uma nova e empolgante fase da sua vida. Depois de enfrentar várias polémicas e desafios mediáticos relacionados com a sua participação no 'Big Brother Desafio Final', o ex-concorrente encontrou agora estabilidade emocional ao lado de Beatriz, sua companheira de um ano e meio. A felicidade do casal atinge o auge com a chegada iminente do seu primeiro filho.