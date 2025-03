Francisco Gameiro, de 59 anos, faleceu na madrugada de Natal de 2024, deixando a sua família devastada e em busca de justiça. Casado há 42 anos e pai de cinco filhos, Francisco foi diagnosticado com a doença de Crohn desde 2009, tendo vivido relativamente bem com a condição até 2022, altura em que começaram a surgir complicações graves.

A viúva esteve no «Goucha» e num dos momentos mais emocionantes do programa revelou que sentiu alívio por ver o sofrimento do esposo terminar.