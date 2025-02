Quem é Eva Perón? A primeira-dama cujo corpo esteve desaparecido e viajou mundo

No Goucha, conversamos com FF, o cantor e ator que está com um grande desafio em mãos, ao representar Eva Perón. Eva Perón (1919-1952) foi uma atriz e primeira-dama da Argentina, esposa de Juan Domingo Perón, tornando-se uma das figuras mais influentes da política e dos direitos sociais no país. Defensora dos trabalhadores e das mulheres, liderou reformas sociais e ajudou a conquistar o direito de voto feminino. Mesmo após a sua morte precoce por cancro, aos 33 anos, o seu corpo embalsamado teve um destino insólito: foi sequestrado pelos militares após o golpe de 1955 e levado secretamente para Itália, onde permaneceu por quase 16 anos. Depois, passou pela Espanha e só regressou à Argentina em 1974, consolidando o seu estatuto de mito nacional.