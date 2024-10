No dia 24 de junho do ano passado, Fátima estava a sair de casa quando o marido, Aníbal, acendeu o interruptor de luz, provocando uma explosão em casa.

Uma rutura num tubo de gás que passava na cozinha fez com que esta família perdesse tudo. Aníbal perdeu a vida no local. Rafaela, a filha mais nova do casal, ainda tentou socorrer o pai, mas ficou com cerca de 85% do corpo queimado.