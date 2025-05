Redes sociais em choque com falsa morte de Ruy de Carvalho

Veja, ainda no vídeo, Ruy de Carvalho na televisão, no canal V+, no programa Bom Dia Alegria.



Na passada terça-feira, 20 de maio, uma publicação do jornal digital CascaisAlgés gerou alvoroço ao noticiar, de forma errada, a morte do consagrado ator Ruy de Carvalho, de 98 anos. A informação, desmentida minutos depois, acabou por ser retirada, mas o impacto foi imediato e causou grande consternação no público em geral.

O ator, reconhecido como um dos maiores nomes da cultura portuguesa, está bem de saúde, ao contrário do que indicava o título erradamente publicado: “Faleceu o ator Ruy de Carvalho”.

Comunicado com pedido de desculpas

Perante a gravidade do erro, o CascaisAlgés emitiu um comunicado público, onde assume a responsabilidade pela publicação e apresenta um pedido de desculpas à família do ator e aos leitores.

"A informação foi baseada em fontes não verificadas. Lamentamos profundamente o erro e pedimos desculpa à família do ator, com quem já entrámos em contacto, e também aos nossos leitores”, pode ler-se na nota divulgada.

A publicação termina com palavras de reconhecimento ao percurso de Ruy de Carvalho:

“Desejamos as maiores felicidades a Ruy de Carvalho, um símbolo do teatro e da televisão em Portugal, e motivo de orgulho por ser o ator mais velho em actividade no nosso país e no mundo.”

Veja o comunicado, aqui.

Figura ímpar da cultura nacional

Ruy de Carvalho é uma referência indiscutível do teatro, televisão e cinema em Portugal. Com uma carreira de mais de sete décadas, o ator continua em plena atividade e é amplamente acarinhado pelo público português.