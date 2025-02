Revoltado com o homem que atropelou mortalmente o filho, Paulo quer justiça: «Eu prometi à minha mulher que não faço nada, mas...»

No Goucha, conversamos com Paulo Jorge, um pai em luto depois de ver o filho morrer na sequência de um atropelamento. A família tentou avançar com um processo judicial, mas esbarra em dificuldades para levar o caso a tribunal: "Nada vai trazer o Rafael de volta, mas quero justiça pela morte do meu filho", afirma Paulo Jorge, determinado a não deixar que este caso caia no esquecimento.