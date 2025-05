No «Goucha», Silvano conta-nos como foi ser pai aos 23 anos de Rodrigo. Pai e filho eram grandes companheiros. Quando num domingo, à tarde, o telemóvel deste pai toca, Silvano não imaginava a má notícia que iria receber. Estava a trabalhar no café, quando lhe dão a notícia de que o filho sofrera um acidente de carro na autoestrada A28. Rodrigo faleceu, quando ia com a tia e a mãe que não tinha carta de condução.

Uma história que emocionou em 2023.