Sandra Celas recorda decisão que mudou tudo: «Senão vou ser infeliz para o resto da vida»

No «Goucha», recebemos a atriz Sandra Celas, que começou com o jornalismo, mas a paixão pela representação falou mais alto. É atriz desde 2002, mas antes trabalhou no ramo da comunicação.

Recorde-se que o percurso da atriz na TVI começou em Coração Malandro, quando deu vida à sua primeira protagonista. Depois disso, seguiu-se um dos projetos mais marcantes da sua vida, Inspetor Max, além de Morangos com Açúcar e Jardins Proibidos. A atriz regressou à ficção da TVI, ao integrar a nova novela ‘A Protegida’, seis anos depois de ter feito uma participação especial em ‘Amar Depois de Amar’.

Em estúdio, Sandra Celas fala-nos das várias atividades que pratica, além da representação, e recorda uma decisão que precisou de tomar, caso contrário, iria ser "infeliz a vida toda".

Veja tudo no vídeo, em cima.