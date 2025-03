Telmo Miranda revela: «Passei coisas maravilhosas com o Marco Paulo em bastidores»

Na emissão desta terça-feira, 4 de fevereiro, do programa "Para Si", transmitido no canal V+ TVI e conduzido por Ana Rita Clara, recebemos dois convidados especiais, Flávio Gil e Telmo Miranda. Ambos partilham a paixão pelo espetáculo e já trabalharam juntos.

Telmo Miranda, que tem uma carreira consolidada como cantor a ator, fala-nos da sua relação com o falecido cantor Marco Paulo, com quem trabalhou várias vezes. O nosso convidado começa por nos contar duas histórias que envolvem o artista, e surpreende em estúdio. Telmo Miranda fala-nos do impacto do falecido artista na sua vida e carreira, e partilha uma homenagem que está a preparar para Marco Paulo. Num apontamento mais íntimo, o nosso convidado fala-nos de alguns traços de personalidade do músico, e partilha histórias de «bastidores».

