Uma história de superação: Após ter rejeitado dois transplantes renais, Sónia superou dois cancros

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida de Sónia, que rejeitou dois transplantes renais e superou dois cancros. Em estúdio, a nossa convidada recorda o segundo transplante de rim doado pelo pai, e recorda o diagnóstico de cancro da tiróide em 2013. Ambos os cancros estão relacionados com os problemas de saúde que resultaram do Síndrome de Alport.