Veja a primeira entrevista completa de Iury Mellany após conquistar o 4º lugar no Desafio Final

No «Goucha», a ex-concorrente do «Secret Story – Desafio Final», Iury Mellany, é recebida por Manuel Luís Goucha para falar sobre a sua experiência no reality show, onde conquistou o 4º lugar e levou para casa um prémio de 2.500 euros. Durante a sua participação, Iury não só se destacou pelas suas atitudes, como também pelas suas reações e momentos espontâneos que cativaram o público.