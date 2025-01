Vítima de violência doméstica sem advogado é surpreendida com ajuda no programa «Goucha»

No Goucha, conhecemos a história de Yolanda, que diz ter vivido uma relação de violência doméstica. Sem meios para recorrer a apoio jurídico, Yolanda lançou um apelo público na esperança de encontrar um advogado que a ajude ‘pro bono’. No Goucha, Yolanda foi surpreendida com a ajuda do advogado Gameiro Fernandes, que oferece os seus serviços.