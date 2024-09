Kateryna diz ter sido vítima de violência doméstica e sexual: «Obrigava-me a fazer sexo de todos os tipos»

No Goucha, conhecemos uma história de alegada violência doméstica.

Kateryna, natural da Ucrânia, tinha 22 anos quando se apaixonou com o que lhe parecia ser um homem sério e trabalhador. Contudo, ele era ucraniano, estava ilegal no país, e hoje Kateryna acredita que apenas quis casar com ela por conveniência para ficar com a cidadania. Diz que durante três anos tudo correu bem, mas tudo mudou quando ele conseguiu a legalização e aí ela passou a ser vítima de violência doméstica, de forma física, psicológica e até sexual: «Obrigava-me a fazer sexo de todos os tipos».

Kateryna recordou o dia em que pôs fim ao pesadelo, numa noite em que, alegadamente, foi vítima de uma tentativa de asfixia. Na manhã a seguir, decidiu fazer queixa e pôr fim ao que acontecia.

Apesar de estar em processo de separação, admite ter medo por si e pelo seu filho. O processo por violência doméstica foi arquivado por falta de provas e há pouco tempo ficou definido que o ex-companheiro pode estar com o filho.