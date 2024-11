«Quantas propriedades a sua mãe tem?»: Ex-vítima de violência doméstica por parte do marido e da família dele expõe um relato impressionante

«Mães solteiras, na cultura deles, já ninguém as quer»: Carolina revela detalhes da religião do ex-marido

Carolina Taner, vítima de violência doméstica e bullying por parte da família do ex-companheiro, partilhou no programa «Goucha» como transformou a sua história de dor numa missão de apoio a outras vítimas.

No episódio de hoje, dia 20 de novembro, do programa «Goucha», foi partilhada a inspiradora e comovente história de Carolina Taner, uma mulher que enfrentou o inferno da violência doméstica e renasceu para ajudar outras pessoas a superar situações semelhantes.

Da Madeira a Inglaterra: o início de uma nova vida

Nascida e criada na Madeira, Carolina sempre sonhou com um futuro fora da ilha. Aos 23 anos, mudou-se para Inglaterra em busca de melhores oportunidades. Foi lá que conheceu aquele que viria a ser o seu marido e pai das suas duas filhas. Contudo, o que começou como uma relação promissora transformou-se num pesadelo marcado por maus-tratos psicológicos, violência doméstica e bullying por parte da família do companheiro.

O encontro com a família: discriminação e bullying

Carolina relembrou no programa o primeiro contacto com a família do ex-companheiro, de origem turca e religião muçulmana, um momento que marcou o início de uma série de episódios de discriminação. «Não era olhada com bons olhos por ser portuguesa», afirmou, explicando que sentiu uma forte resistência e julgamento, particularmente por parte da sogra.

Durante o primeiro encontro, Carolina descreveu sentir-se numa "entrevista", onde lhe foram feitas perguntas desconfortáveis, como «quantas propriedades a sua mãe tem?». Veja o vídeo, em baixo.

Este ambiente hostil intensificou-se após o nascimento da sua primeira filha. Segundo Carolina, a sogra recusou-se a tocar no bebé e comparou a criança a frutas num mercado, uma atitude que a convidada descreveu como profundamente desumanizante. Veja o vídeo, em baixo.

Um ciclo de violência psicológica e controlo

Carolina detalhou como o comportamento do seu ex-marido se transformou após o casamento. A violência começou de forma subtil, ao exercer um controlo sobre a sua vida social e o isolamento dos amigos. Gradualmente, o controlo evoluiu para abuso psicológico, incluindo tratamentos de silêncio e ofensas verbais.

Num episódio particularmente marcante, Carolina revelou que o ex-marido a ignorou completamente após esta ter tirado uma fotografia ao lado de outro homem, um comportamento que culminou num tratamento de silêncio, infligido pelo ainda marido. Mais tarde, o abuso escalou para violência financeira. O ex-companheiro ameaçava deixá-la sem abrigo, usando frases como: «És uma imigrante, vais ficar a viver na rua».

A tentativa de colocar termo à vida e o renascimento

Chegando a um ponto de exaustão emocional e sem ver saída, Carolina tentou colocar termo à vida. Em direto no programa, recordou este momento doloroso e afirmou: «Há sempre uma cave no fundo do poço», uma mensagem de resiliência para quem enfrenta situações similares.

Após o internamento no hospital, Carolina encontrou a ajuda necessária para reconstruir a sua vida. Atualmente, encontra-se no processo de divórcio e é uma mãe dedicada às suas duas filhas.

A voz de quem sobreviveu: ajudar outras mulheres

Hoje, Carolina utiliza as redes sociais para partilhar a sua experiência e apoiar outras mulheres vítimas de violência doméstica. A sua história é um poderoso testemunho de sobrevivência e coragem, lembrando que é possível sair de relações tóxicas e recuperar a dignidade.

Ao encerrar a entrevista, Carolina deixou uma mensagem clara: «Ninguém merece viver com medo. Há sempre ajuda, mesmo nos momentos em que parece não haver saída». A sua determinação em transformar a dor em força para ajudar os outros foi uma inspiração para todos os telespectadores do programa.

