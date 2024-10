Visual de Júlia Pinheiro no casamento da filha é criticado e nem o de Manuel Luís Goucha escapa

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Foi no programa V+ Fama, no canal V+, que António Leal e Silva analisou os visuais do casamento da filha de Júlia Pinheiro.

António Leal e Silva, conhecido pelos seus comentários de visuais, analisou, no programa V+Fama alguns dos visuais do casamento da filha de Júlia Pinheiro, nomeadamente da apresentadora: «Não entendi a Júlia Pinheiro, que é uma mulher que muito admiro, e acho que é uma mulher que tinha de obrigação de saber... o vestido tinha de ser ligeiramente mais curto e tinha de estar obrigatoriamente de chapéu».

O look de Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira Nunes no casamento da filha de Júlia Pinheiro também foi alvo de comentários: «Estão perfeitamente adequados. O azul do Manel podia ser mais escuro, falha ali um bocadinho».

