Aos 17 anos, Manuel Luís Goucha despediu-se da mãe em busca do sonho: «Ela chorava baba e ranho»

Manuel Luís Goucha está a dias de estrear um novo projeto, mas antes foi ao canal V+ conversar com Merche Romero e Zé Lopes sobre o seu percurso de vida.

Manuel Luís Goucha marcou presença no programa «Bom Dia Alegria», transmitido no canal V+, apresentado por Merche Romero e Zé Lopes. A entrevista decorreu no âmbito da promoção do seu novo programa, «Funtástico», que vai estrear no próximo domingo, dia 17 de novembro. Durante a conversa, o conhecido apresentador partilhou não só detalhes sobre a nova produção, mas também recordações marcantes do seu percurso pessoal e profissional.

Goucha começou por recordar a sua infância, mencionando a separação dos pais quando era ainda criança. Após o divórcio, foi viver com a mãe para Coimbra, uma mudança que o distanciou do pai. Sobre essa relação, Goucha confessou que até hoje não sabe ao certo se foi o pai que optou por se afastar ou se houve interferência da mãe, apesar de isso não o ter marcado negativamente: "Não sei se não foi pai porque não quis, porque a vida não deixou ou porque a minha mãe dificultou a vida"

As memórias dessa fase incluem conflitos entre os progenitores, com episódios como a falta de envio de dinheiro por parte do pai.

Aos 17 anos, movido pelo desejo de seguir uma carreira no mundo das artes, Manuel Luís Goucha decidiu deixar Coimbra e rumar a Lisboa. A despedida da mãe, que o viu partir na estação de comboios em lágrimas, permanece uma recordação emocionalmente forte para o apresentador: "Ela chorava baba e ranho"

A adaptação à capital foi, contudo, desafiante: houve tempos de dificuldades económicas, e Goucha chegou a relatar episódios de refeições escassas, sobrevivendo apenas com um cacho de uvas.

O primeiro contacto com o teatro como ator não trouxe os resultados esperados, mas a vida de Goucha mudou após um convite da avó da atriz Júlia Palha, Arlete Perdigão, que lhe abriu as portas para o mundo da televisão. Desde então, o apresentador manteve-se ligado ao pequeno ecrã, construindo uma carreira sólida e de sucesso.

Com a estreia de «Funtástico», Manuel Luís Goucha espera continuar a surpreender o público, demonstrando a sua versatilidade e paixão pela televisão.