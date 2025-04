Ela herdou o talento e a beleza: Filha de famoso cantor português arrasa nas redes sociais

Yara Rossi, filha do cantor Sérgio Rossi e da artista Bruna, tem mostrado o lado mais sensual nas redes sociais. A jovem tem o sonho da música e quer seguir as pisadas dos pais.

Aos 21 anos, Yara Rossi está a dar os primeiros passos no mundo da música e a afirmar-se como um dos nomes em ascenção do panorama artístico português. Filha dos cantores Sérgio Rossi e Bruna, a jovem herdou o talento da família, mas confessou que precisou de tempo para se sentir segura e abraçar este caminho.

"Optei por me esconder durante uns anos"

Em entrevista a Merche Romero e Zé Lopes, no programa Bom Dia Alegria, Yara Rossi revelou que, apesar de sempre ter sonhado com uma carreira musical, sentiu necessidade de esperar pelo momento certo. "Optei por me esconder durante uns anos", admitiu, referindo que só agora se sente preparada para dar a conhecer o seu talento ao público.

A pressão de pertencer a uma família com forte tradição na música portuguesa também pesou nesta decisão. Sérgio Rossi, pai da artista, é irmão de Romana, e ambos são sobrinhos de Ágata, um nome incontornável da música nacional. Com este legado, a jovem sente a responsabilidade de corresponder às expectativas, mas está determinada a trilhar o seu próprio caminho.

