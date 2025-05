Desesperado com uma doença, Nuno Agonia pensou na morte: «Só queria ir embora»

A história de vida surpreendente de um dos maiores youtubers portugueses.

É uma das figuras mais reconhecidas do YouTube nacional e uma referência incontornável no universo da tecnologia em Portugal. Nuno Agonia é o rosto por trás do canal que soma milhões de visualizações e que tornou os gadgets, unboxings e reviews em conteúdos acessíveis a todos.

Antes de ser conhecido online, Nuno trabalhava na área da informática. Foi no ano de 2012 que criou o canal de YouTube que mudaria a sua vida — mas foi um episódio inesperado que o levou a dedicar-se mais seriamente à criação de conteúdos.

Uma doença que mudou tudo

Em 2014, foi diagnosticado com tuberculose ganglionar, o que o forçou a um longo período de repouso. Nuno Agonia passou 18 meses em casa. Foi um período extremamente difícil, tanto a nível físico como emocional: “Chorei muito. Sentia que as minhas valências estavam a desaparecer… Achava que não ia ficar cá. Lembro-me de pensar várias vezes: «Vou embora». Estava cheio de dores e só queria ir embora. Dizia muitas vezes: «Mandem-me embora, não quero mais isto».”

O youtuber sublinha que foi o apoio incondicional da mulher que fez a diferença: “Foi graças à minha mulher que estou cá.”

Foi nessa fase que começou a publicar vídeos com mais regularidade.Produzia vídeos todas as semanas e, em pouco tempo, o canal começou a ganhar tração

Hoje, está confortável financeiramente, tem parcerias com grandes marcas tecnológicas e gere a sua atividade com independência. É casado desde os 24 anos e é pai de um menino de 8, de quem falou com orgulho.

O que se segue?

Nuno Agonia é um dos convidados do “ICON – Influencer Convention”, que se realiza de 4 a 6 de junho, na MEO Arena, em Lisboa. O youtuber marcará presença no evento no dia 6 de junho, que contará com influenciadores e figuras de referência do mundo digital. A TVI e a CNN Portugal são parceiras oficiais do evento.